Curevac gibt auf – Wie der einstige Impfstoff-Favorit scheiterte Das deutsche Biopharma-Unternehmen Curevac startete aus der Poleposition ins Impfstoff-Rennen, Donald Trump bot eine Milliarde für die Exklusivrechte. Doch dann ging vieles schief. Andreas Frei

Dietmar Hopp ist Mehrheitsaktionär von Curevac. Der Mitbegründer des IT-Riesen SAP gilt als einer der reichsten Deutschen und erteilte Donald Trump eine Absage – doch dann floppte der Curevac-Impfstoff. Foto: Uew Anspach (AFP)

Zu Beginn der Pandemie war die Firma Curevac aus Baden-Württemberg ganz vorne dabei. Zu einer Zeit, als Sars-CoV-2 aus europäischer Sicht noch ein chinesisches Problem war, gab das Biopharma-Unternehmen aus Tübingen bekannt, dass bereits an der Entwicklung eines Impfstoffes gearbeitet werde. Die öffentlich-private Allianz Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) gab 8,3 Millionen US-Dollar für die Finanzierung frei. Doch nun ist klar: der Impfstoff von Curevac kommt nicht mehr, das Unternehmen hat ihr Produkt am Dienstag vom Zulassungsverfahren zurückgezogen.