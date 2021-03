Vom Obdachlosen zum Helfer – Wie der «chillige» Charly von der Gasse wegkam Charly Biner lebte als Teenager mehrere Jahre auf der Strasse. Nun setzt sich der 23-Jährige Berner selber für Randständige ein und unterstützt einen Verein bei der Gründung einer Notschlafstelle für Jugendliche. Fabian Christl

Im «Sleeper» in Bern muss Charly Biner nicht mehr schlafen. Aber auf das feine und günstige Essen dort will er nicht verzichten. Foto: Adrian Moser

Charly Biner war in der Berner Innenstadt am Betteln, als ihn eine ältere Frau anraunzte. Wieso er denn nicht arbeite, wollte sie wissen. Er wolle schon, entgegnete Biner, «aber mich will niemand». Ein Satz wie ein Stich ins Herz.

Doch er sollte sich täuschen. Die Frau entpuppte sich als Geschäftsführerin des Brockenhauses Emmaus in Bern-Bümpliz – eine Institution, die Randständige beschäftigt. Noch an jenem Nachmittag bekam er von ihr eine Stelle.

Das war vor drei Jahren. Heute ist der 23-Jährige verantwortlich für den Laden und betreut die sechs Angestellten. Zudem unterstützt er den Verein Rêves Sûrs, der in Bern eine Notschlafstelle für Jugendliche betreiben möchte.