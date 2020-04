Schweizer Versorgungsproblem – Wie der Bund den Desinfektionsmittel-Mangel verursachte In der Schweiz ist der Rohstoff Ethanol äusserst knapp. Nun zeigen Recherchen warum: Der Bund liess seine Pandemie-Reserve Ende 2018 auflösen. Christoph Lenz , Philippe Reichen

Alte Flaschen, neuer Inhalt: In der Brennerei Morand in Martigny wird nicht mehr edler Birnenschnaps, sondern Desinfektionsmittel hergestellt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Mail des Regierungsrats weckte ungute Assoziationen. An Mangellagen, an Rationierung, an Kriegswirtschaft.