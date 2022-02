Vom Aussterben bedrohte Aasfreser – Wie der Artenschwund zur Gefahr für den Menschen wird In Äthiopien zeigt sich, wie ein rasanter Populationsrückgang bei den Sperbergeiern auch die Gesundheit der Bürger beeinträchtigt. Dort bleibt in Schlachthöfen immer häufiger Aas liegen, das sonst gefressen wurde. Tina Baier

Der Sperbergeier ist vom Aussterben bedroht. In Addis Abeba, wo die Vögel Schlachthausabfälle assen, ist die Population um 75 Prozent zurückgegangen. Foto: Patricio Robles Gil (imago images)

Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass er Krisen erst ernst nimmt, wenn er die Auswirkungen selbst zu spüren bekommt. Beim Artensterben etwa besteht nach wie vor der Eindruck, dass es den Menschen nicht unmittelbar betrifft. Wie falsch das ist, zeigt eine Studie, die gerade in der Zeitschrift «The Journal of Wildlife Management» erschienen ist.