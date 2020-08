Borkenkäfer breiten sich aus – Wie Corona die Borkenkäferplage verschärft Wegen Klimawandel und Trockenheit sind die Fichten geschwächt. Vielerorts im Berner Wald haben die Borkenkäfer darum leichtes Spiel. Simon Wälti

Der Wald bei Kehrsatz ist von Borkenkäfern befallen. Dutzende von Fichten sind bereits abgestorben. Foto: Franziska Rothenbühler

Förster Konstantin Hitz geht mit grossen Schritten durch den steilen Wald in Kehrsatz. Neben einer dicken Fichte bleibt er stehen, zeigt in Richtung Waldboden, wo zwischen Stamm und Wurzelansatz Spinnweben hängen, die mit einem braunen, feinen Pulver bedeckt sind. «Bohrmehl», sagt Hitz. «Ist es braun, dann stammt es aus der Rinde.» Ein erster Hinweis. Auf der Rinde glänzen Harztropfen. «Der Baum wehrt sich.» Ein zweiter Hinweis. Auf der anderen Seite hat die Rinde Löcher, darunter ist das helle Holz zu sehen. Ein dritter Hinweis. Hitz klappt sein Taschenmesser auf, einige schnelle Schnitte und er hält ein viereckiges Stück Rinde in der Hand. Nun ist alles klar: Borkenkäfer. Auf einen Blick sieht man weisse Larven, ausgewachsene Käfer und die viel verzweigten Gänge, die sie in der Rinde anlegen.