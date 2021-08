Unbeliebte Krisen-Branchen – Wie Corona den Berner Lehrstellen-Markt beeinflusst In Restaurants gibt es mehr freie Lehrstellen als vor der Pandemie, der Detailhandel ist beliebter. Warum das so ist und welche Gefahren eine digitale Lehrstellensuche birgt. Naomi Jones

Die Lehre in der Gastrobranche ist bei Jugendlichen im zweiten Pandemiejahr deutlich weniger gefragt. (Symbolbild) Foto: Enzo Lopardo

Jetzt Anfang August beginnt für viele Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt. Sie machen die ersten Schritte im Berufsleben und beginnen ihre Lehre. Doch ist das auch im zweiten Pandemiejahr so?

Ja. Gemäss der Umfrage bei den Schulaustretenden haben über 97% eine Anschlusslösung. Dank dem Engagement der Wirtschaft mache sich Corona auf dem Lehrstellenmarkt nicht bemerkbar – ausser in der krisengeschüttelten Gastro-, Reise- und Eventbranche, sagt Peter Sutter von der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion (BKD). Derzeit sind beim Kanton noch rund 850 offene Lehrstellen für den Beginn im August 2021 gemeldet. Das ist ungefähr vergleichbar mit den Zahlen früherer Jahre. Insbesondere in der Gastronomie, im Detailhandel, in der Maschinenindustrie und im Baugewerbe hat es noch unbesetzte Stellen.