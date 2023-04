Vorzeigespieler Ding Liren – Wie China einen Schach-Weltmeister plante Noch unter Mao war der Denksport verboten, dann wollte China ihn mit einer Offensive erobern. Nun kämpft tatsächlich Ding Liren um den Titel – doch die Probleme im Land wachsen. Johannes Aumüller aus Astana

Hat noch alle Chancen auf den Titel: Ding Liren an der WM in Astana, wo er sich mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi duelliert. Foto: AFP

So langsam scheint Ding Liren die neue Rolle richtig Spass zu machen. Der Chinese gehört schon länger zur Weltelite des Schachsports, und in der Regel trat er in dieser Zeit als eher schüchterner Typ auf. Doch bei der WM in Astana wirkt der 30-Jährige plötzlich ungemein offenherzig. Bei den Pressekonferenzen plaudert er sogar über Privates, und gerne legt er mal einen lockeren Spruch bei.