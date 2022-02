Kritik an Olympia-Gastgeber – Wie China eine Uigurin als Feigenblatt benützt Bis zum Freitag ist Dinigeer Yilamujiang eine unbekannte Langläuferin. Dann lässt Gastgeber China ausgerechnet sie, die einer verfolgten Minderheit angehört, die olympische Flamme entzünden. Marco Oppliger

Ein politisches Statement: Dinigeer Yilamujiang gehört der unterdrückten Minderheit der Uiguren an. An der Eröffnungsfeier darf ausgerechnet sie mit Zhao Jiawen das olympische Feuer entzünden. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Wer ist Dinigeer Yilamujiang?

Aber die Dinge haben sich für die 20-Jährige radikal verändert.

Als sich Yilamujiang auf die Loipe begibt, wird sie von der TV-Regie in Grossaufnahme gezeigt. Sie ist nun berühmt – und das aus zweifelhaftem Grund. Bei der Eröffnungsfeier darf die Athletin die olympische Flamme gemeinsam mit dem Nordisch Kombinierer Zhao Jiawenzu entzünden. Ausgerechnet sie! Denn Yilamujiang gehört als muslimische Uigurin jener Minderheit an, die in China systematisch verfolgt wird. Schätzungen gehen von einer Million Uiguren aus, die in den letzten Jahren in Umerziehungslager gesteckt wurden. Es gibt Berichte über Folter und Zwangssterilisationen an Frauen. Aufgrund der gravierenden Menschenrechtslage boykottieren diverse westliche Regierungen die Spiele in Peking.