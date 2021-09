Alternativen zum Mittelfinger – Wie Bernmobil Konflikte mit Velofahrenden verhindern will Kollisionen zwischen Bus und Velos gibt es selten, Auseinandersetzungen aber täglich. Im Kurs «David neben Goliath» lernt das Bernmobil-Fahrpersonal, damit klarzukommen. Bernhard Ott

Der Buschauffeur peilt die Haltestelle Bollwerk in Richtung Bahnhof an. Die vorderen Velofahrenden fühlen sich darob «gejagt». Foto: Barbara Héritier

Thomas Minder ist Bernmobil-Urgestein. Seit über zwei Jahrzehnten leitet er den Unfalldienst und ist auch in der Ausbildung tätig. Der Mann ist eine Art wandelndes Lexikon sämtlicher Vorfälle der letzten beiden Jahrzehnte. Dem Fahrpersonal in Ausbildung macht er jeweils von Anfang an klar: «Wer mit dem Mittelfinger nicht umgehen kann, ist fehl am Platz.»

Das mag derb klingen, gehört aber zum Alltag der Chauffeure und Chauffeusen. So hat jüngst ein Velofahrer einen Chauffeur von Bernmobil aufs übelste beschimpft, wie ein Tiktok-Video zeigt, das «20 Minuten» publik gemacht hat.