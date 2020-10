Fernunterricht als letzte Lösung – Wie Berner Schulen den Präsenzunterricht sichern wollen Die Universitäten stellen auf Fernunterricht um. Für die bernischen Mittel- und Berufsschulen ist dies aktuell aber keine Option. Noah Fend , Sophie Reinhardt

Im Gymnasium Kirchenfeld gilt in allen Innenräumen eine strikte Maskenpflicht. Foto: Keystone

Mittwoch ist Stichtag. Dann will der Bundesrat informieren, welche weiteren Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie getroffen werden. Die vielen, teils weitreichenden Massnahmen, die der Bund den Kantonen vorgeschlagen hat, betreffen offenbar auch die Schulen.

So dürfte der Bundesrat am Mittwoch die Schliessung der Universitäten und Hochschulen anordnen. Sie müssten dann wieder vollständig auf Fernunterricht umstellen. Doch was blüht den nächst tieferen Schulstufen? Kommt der Fernunterricht auch an den bernischen Gymnasien und Berufsschulen zurück?