Mit viel Frischluft ins neue Schuljahr – Wie Berner Schulen das Virus bekämpfen wollen Das neue Schuljahr ist diese Woche angebrochen. Ohne Maske treffen nun ganze Schulklassen wieder aufeinander – dies zu Zeiten steigender Fallzahlen. Kann das gut gehen? Sarah Buser

Schüler strömen wieder zurück in die Schulzimmer. Foto: Beat Mathys

Seit vier Tagen sind die Kinder zurück in den Schulen. Und das unter neuen Regeln: Seit Ende Juni gilt für Schülerinnen und Schüler keine Maskenpflicht mehr. Testen und lüften soll nun bestmöglich die Ausbreitung des Virus in Schach halten. In anderen Kantonen, wie Baselland, wurden bereits einige positive Fälle mittels Tests ausfindig gemacht.

Die Testzeit ist jedoch vorerst begrenzt. Nur in den ersten drei Schulwochen soll getestet werden, um die Corona-Situation zu verfolgen. Dann wird entschieden, welche Massnahmen weiterhin umgesetzt werden. «Ganz klar, die Fallzahlen sind aktuell höher als vor den Ferien», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion. Mit den Tests über drei Wochen werde nun evaluiert, ob der Anstieg ferienbedingt sei. Fraglich bleibt, ob sich die Lage normalisiert oder ob sich das Virus weiter ausbreitet.