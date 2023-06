175 Jahre Bundesstaat – Wie Bern 1848 Bundesstadt wurde – und nicht Zürich 1848 gab sich die Schweiz eine moderne Verfassung. Doch die Berner Bevölkerung war wenig begeistert. Und der Sitz der Bundesbehörden war umstritten. Simon Wälti

Ansicht der Stadt Bern um 1858 von Charles Fichot: Das Bundeshaus West (mit Schweizer Fahne) ist gebaut, ebenso der Bernerhof (rechts daneben). Der Christoffelturm wurde 1865 abgebrochen. Bild: Schweizerische Nationalbibliothek

1848 fielen in der Schweiz die Würfel: Die Schweiz sollte ein Bundesstaat mit zentraler Regierung und einem Parlament mit zwei gleichberechtigten Kammern werden. So stand es im Entwurf zur Bundesverfassung. Eine Prestigefrage aber klammerte die Tagsatzung – die Versammlung der Kantonsvertreter – noch aus. Wo soll sich das Zentrum der politischen Macht befinden? Wer wird Bundesstadt?

Die überwiegende Mehrheit der Kantone wünschte sich einen festen Sitz für die Bundesbehörden. Denn ein Turnus hätte aufwendige Umzugsaktionen nach sich gezogen. Nur noch Uri und Unterwalden wollten einen periodischen Wechsel zwischen mehreren Orten. Den Entscheid überliessen die Kantone aber dem Parlament, das erst noch gewählt werden musste. Das scheint typisch schweizerisch: Ein Streitpunkt wird entschieden, ein anderer vertagt.

Nun, im Sommer vor 175 Jahren, waren die Kantonsparlamente und das Stimmvolk am Zug. Lange nicht alle standen hinter dem Ziel eines Bundesstaats. Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung hätte dabei zu einer zusätzlichen Belastung werden können, sagt André Holenstein, Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Bern. Er spricht von einem «feinen Sensorium für ein strategisch geschicktes Vorgehen». Man habe das «grobe Fueder» auf das Trockene bringen wollen.

Dadurch dass Bern 1848 den Vorsitz in der Tagsatzung führte und das erste Parlament im November in Bern zusammentraf, hatte die Wahl eine gewisse natürliche Folgerichtigkeit.

Gespaltener Berner Regierungsrat

Politologe Claude Longchamp betont die Rolle von Ulrich Ochsenbein (1811–1890) als entscheidende Figur von 1848. Der Berner präsidierte die Kommission, die in 51 intensiven Sitzungstagen den Entwurf für die Verfassung ausarbeitete und der Tagsatzung vorlegte. «Bern war 1847 und 1848 turnusgemäss Vorort der Eidgenossenschaft. Ochsenbein hatte als Berner Regierungspräsident auch das Präsidium der Tagsatzung inne», so Longchamp. Ochsenbein sass also an den Schalthebeln.

«Ulrich Ochsenbein sah die Verfassung als Friedensprojekt und trat für das Modell eines Bundesstaats mit zwei unabhängigen Parlamentskammern ein.» Claude Longchamp, Politologe

Der frühere Freischarenführer war nach dem Ende des Sonderbundskriegs um Ausgleich bemüht und wollte den unterlegenen katholischen Kantonen entgegenkommen. «Ochsenbein sah die Verfassung als Friedensprojekt und trat für das Modell eines Bundesstaats mit zwei unabhängigen Parlamentskammern ein», sagt Longchamp. Als Vorbild für National- und Ständerat diente das parlamentarische System der USA.

Ulrich Ochsenbein (1811–1890) hatte im Sonderbundskrieg als Oberst eine Division befehligt. Bild: Heinrich Fischer (Schweizerische Nationalbibliothek)

Radikale Freisinnige wollten dagegen einen Einheitsstaat durchsetzen. Zu diesen gehörte auch Jakob Stämpfli, der wie Ochsenbein im Berner Regierungsrat sass. Die früheren Weggefährten – die beiden spielten eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung der Berner Kantonsverfassung von 1846 – waren jedoch zu Gegnern geworden. Stämpfli politisierte laut Longchamp «knallhart auf der radikalen Linie».

Politologe Claude Longchamp bei einer historischen Führung durch die Berner Altstadt. Foto: Adrian Moser

Der Graben zeigte sich bei der Haltung der Regierung: Vor der Volksabstimmung über die Bundesverfassung sprach sich der neunköpfige Regierungsrat «mit Rücksicht auf die finanzielle Benachteiligung» für ein Nein aus – mit knapper Mehrheit. Stämpfli hatte die drohenden Ausfälle auf 400’000 Franken jährlich berechnet, was für den Kanton nicht tragbar sei.

Im Grossen Rat wurden Stämpflis Angaben von verschiedenen Seiten zerpflückt. Ochsenbein selber ging sogar von Mehreinnahmen von 119’000 Franken jährlich aus. Das Geld sei immer der Hauptstreitpunkt gewesen, sagt Claude Longchamp: «Denn die Zentralisierung und die Aufhebung der Kantonssouveränität führten dazu, dass die Kantone nicht mehr Zölle erheben konnten.»

Am 12. September 1848 erklärte die Tagsatzung die Bundesverfassung für angenommen. Zuvor hatten die Kantone Volksabstimmungen durchgeführt. (Lithografie von Caspar Studer) Bild: Keystone

Der Grosse Rat folgte Ochsenbein und stimmte der Verfassung am 19. Juli 1848 mit 146 gegen 40 Stimmen zu. Am 6. August 1848 sagte auch das Berner Volk mit 10’972 zu 3375 Stimmen deutlich Ja; allerdings war die Stimmbeteiligung mit nur gerade 19 Prozent sehr tief. Bern war damals mit rund 450’000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Abstand der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. 1850 lebten nicht ganz 2,4 Millionen Menschen in der Schweiz.

Geburtsstunde der modernen Schweiz

15 ½ Stände stimmten der neuen Verfassung zu, 6 ½ lehnten sie ab. In den zustimmenden Kantonen lebte die grosse Mehrheit der Bevölkerung. Es kam aber zu einer Reihe von Verstössen und Ungereimtheiten. Im Kanton Luzern stimmte eine Mehrheit gegen die Verfassung. Nicht-Stimmende wurden aber im Kanton bei einer Volksabstimmung als Ja gezählt. So galt die Verfassung als angenommen. Im Kanton Freiburg wurde auf die Durchführung der Volksabstimmung verzichtet, stattdessen entschied der Grosse Rat.

Am 12. September 1848 erklärte die Tagsatzung in Bern die neue Verfassung für angenommen. Der Tag gilt als eigentliche Geburtsstunde der modernen Schweiz. «Wohin wir nun auch ziehen in der Schweiz, wir sind zu Hause, Bürger und keine Fremdlinge mehr», schrieb die NZZ.

Offenes Bundeshaus Infos einblenden Bern ist als Bundesstadt Sitz des Parlaments, des Bundesrats und der Verwaltung. Die Pflichten und Aufgaben des Bundes sind seit der Gründung im Jahr immer umfassender geworden. Zum Jubiläum 175 Jahre Bundesstaat kann die Bevölkerung am 1. und 2. Juli unter dem Titel «Offene Bundesmeile» hinter die Fassaden der Bundesbauten blicken. Geöffnet sind nicht nur das Parlamentsgebäude, die Bundeshäuser West und Ost sowie der Bernerhof, sondern auch die Nationalbank oder der Erlacherhof, wo der Bundesrat seinen ersten Sitz hatte, weil das Bundesrathaus (heute Bundeshaus West) erst 1857 fertig wurde. Das Programm umfasst auch zahlreiche Veranstaltungen, von Konzerten auf dem Bundesplatz bis zu einer Nationalrats-Comedy-Show. Auch der Kanton Bern hat teil am Glanz: Im Rathaus sind Veranstaltungen zur Frage geplant, inwiefern die Kantonsverfassung von 1846 als Vorläufer der Bundesverfassung angesehen werden kann. (wal)

Im November traten die neu gewählten National- und Ständeräte erstmals zusammen. Bern präsentierte sich von seiner besten Seite. Am Montag, 6. November, donnerten ab 7 Uhr morgens die Kanonen: 155 Salutschüsse wurden abgefeuert – genau gleich viele, wie es National- und Ständeräte gab. Die Stadtmusik zog durch die von Schaulustigen gefüllten Gassen, die Glocken läuteten, die Häuser waren mit Fahnen und Blumen geschmückt. Der Ständerat tagte im Rathaus des Äusseren Standes, wo jeweils auch die Tagsatzung zusammengetreten war, der Nationalrat im Alten Casino, das später dem neuen Parlamentsgebäude weichen musste.

Am Abend richtete die Stadt im Theatersaal ein glänzendes Bankett mit 250 Gedecken aus, bei dem Wein und Champagner reichlich flossen: Der «Bund» schrieb 1923 – zum 75. Geburtstag des Bundesstaates – von einer «zahllosen Reihe der feurig belebten Toaste». Der Wein sprudelte aus einem künstlichen Brunnen. Die Stadt war überall festlich beleuchtet, auf dem Münsterturm war ein riesiges «eidgenössisches Lichtkreuz» errichtet worden. Die NZZ berichtete damals, die Zähringerstadt sei in einen «einzigen kolossalen Zauberpalast» verwandelt worden.

Im Artikel 108 der Bundesverfassung von 1848 heisst es: «Alles, was sich auf den Sitz der Bundesbehörden bezieht, ist Gegenstand der Bundesgesetzgebung.» Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In der mehrwöchigen Session wählte die Bundesversammlung am 16. November den Bundesrat. Als «Vater der Verfassung» wurde Ulrich Ochsenbein zwar zum Bundesrat gekürt, aber nicht zum Bundespräsidenten. In dieses Amt wurde stattdessen der Zürcher Jonas Furrer gewählt, der sich allerdings noch Bedenkzeit erbitten wollte, «bis der Bundesort bezeichnet sei». Weil Bern Bundesstadt wurde, schrieb Furrer in seinem Abschiedsbrief an den Zürcher Regierungsrat, er nehme die Wahl zum Bundesrat nur «mit tiefstem Widerwillen» an.

Die ersten Bundesräte der Schweiz: Ulrich Ochsenbein, Jonas Furrer, Daniel-Henri Druey (hintere Reihe von links), Friedrich Frey-Herosé, Wilhelm Matthias Naeff, Stefano Franscini und Martin Munzinger (vorderer Reihe von links). Bundespräsident war der Zürcher Jonas Furrer. Bild: Keystone

Im November 1848 nahmen die neuen demokratischen Institutionen der Schweiz ihre Arbeit auf. Nachdem sich Bundesversammlung und Bundesrat konstituiert hätten, sei nun die neue Bundesverfassung allein gültig, heisst es in der Proklamation im Bundesblatt. «Mit diesem Augenblicke ist die schweizerische Nation in einen neuen Abschnitt ihres politischen Lebens getreten, eine neue hoffnungsvolle Zukunft hat sich ihr aufgetan.»

In der Schweiz herrschte laut Holenstein seit der liberalen Revolution in den Jahren 1830/31 und auch nach der Gründung des neuen Bundesstaats ein sehr volatiles politisches Klima. «Im Kanton Bern und in anderen Kantonen kam es zu Systemwechseln zwischen Liberalen und Konservativen.»

Showdown zwischen Bern und Zürich

Nach der Bundesratswahl konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die «Hauptstadtfrage». Allerdings ist diese Bezeichnung etwas schief: In der föderalistischen Schweiz schien immer klar, dass die Institutionen verteilt werden müssen. Politologe Claude Longchamp sagt es so: «Man konnte nicht an drei verschiedenen Orten Bundeshäuser bauen, man wollte aber auch nicht, dass eine Stadt alles erhielt.» Die Auseinandersetzung spitzte sich zwischen Bern und Zürich zu. Luzern als Mitbewerberin war nach der Niederlage im Sonderbundskrieg ohne grosse Chancen, auch wenn der Kanton die Nähe zur Wiege der Schweiz als Vorteil darstellte.

Zürich strich seine wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung hervor. Für die NZZ war der «Geist der verjüngten Eidgenossenschaft» am besten in Zürich zu finden. Für Bern sprachen die zentrale Lage und die Nähe zur Westschweiz, die als Brückenfunktion wahrgenommen wurde. Auch verteidigungstechnisch sei Bern sicherer als Zürich, hiess es, weil die Distanzen zu den Landesgrenzen grösser seien. Die Berner priesen sich als «schweizerisches Kernvolk» an, es sei «ruhigen Gemüts und von kräftigem Schlag», während Zürich zu wenig «soliden» Boden biete. Zürich entgegnete, «die ernste, melancholische Umgebung Berns» stelle nicht den richtigen Tagungsort dar.

«Man bemühte sich um einen Ausgleich. Deshalb hat die Schweiz auch keine Hauptstadt, sondern eine Bundesstadt.» André Holenstein, Professor für Schweizer Geschichte

Am 28. November entschied sich der Nationalrat deutlich für Bern als Bundessitz: Bern, von der Romandie bevorzugt, erhielt 58, Zürich dagegen nur 35 Stimmen. 6 Stimmen gingen an Luzern und eine an Zofingen. Auf den Tribünen brach Jubel aus. Im Ständerat votierten 21 für Bern, 13 für Zürich und 3 für Luzern. «Wir haben eine Bundesstadt», schrieb «Der freie Schweizer». Der Mutz sei darob «überall gemütlich und vergnügt». Wiederum erklangen in der Stadt zahlreiche Kanonenschüsse.

1 / 5 Das Bundes-Rathaus (heute Bundeshaus West) entstand von 1852 bis 1857 unter der Leitung des Architekten Jakob Friedrich Studer. Bild: Burgerbibliothek Bern

Die Wahl Berns zur Bundesstadt bedeutete nicht, dass alle Institutionen und Behörden in Bern angesiedelt wurden. Zürich etwa erhielt die ETH: «Man bemühte sich von Anfang an um einen Ausgleich», sagt André Holenstein. «Deshalb hat die Schweiz auch keine Hauptstadt, sondern eine Bundesstadt.»

Nach dem Willen der Bundesversammlung musste Bern als Bundessitz geeignete Räume samt Möbel zur Verfügung stellen. Diese Pflicht oblag der Einwohnergemeinde, die im Gegensatz zur Burgergemeinde nur über geringe Mittel verfügte. «Die Externalisierung der Kosten war eine beliebte Massnahme, weil der junge Bundesstaat noch nicht über die nötigen Einnahmequellen verfügte», sagt Historiker Holenstein. Die Burgergemeinde sprach einen Betrag von 200’000 Franken und übertrug der Einwohnergemeinde auch Grundstücke und Immobilien.

Trotzdem fiel der Entscheid der Einwohnergemeinde, Bundesstadt zu werden, mit 419 zu 313 Stimmen im Dezember 1848 ziemlich knapp aus. In einem Aufruf in der Presse hiess es, Bern werde die Sache «verkalbern», wenn man nicht Ja stimme.

Hohe Ehre und hohe Kosten

Die neue Rolle der Bundesstadt gab den Anstoss, um die Verhältnisse zwischen Burgergemeinde und Einwohnergemeinde zu klären, und führte letztlich zur Güterteilung von 1852. Trotzdem zeigte sich bereits beim 1857 vollendeten Bundes-Rathaus, dem heutigen Bundeshaus West, dass die neuen Aufgaben für die Stadt finanziell nicht zu bewältigen waren. Bern musste sich verschulden, um die Kosten von 2 Millionen Franken stemmen zu können. In der Folge wurden auch die Steuern erhöht.

Die Stadt Bern musste die Gebäude für die Bundesbehörden zur Verfügung stellen. Eine solche «Externalisierung» der Kosten sei beliebt gewesen, sagt Historiker André Holenstein. Foto: Adrian Moser

Die Verfassungsrevision von 1874 führte zu weiteren Aufgaben und Pflichten für den Bund und dadurch zu einem Anwachsen der Verwaltung, wie Holenstein erklärt: «Die Konservativen sahen ihre Befürchtung bestätigt, dass die Zentralgewalt immer stärker wird, und kritisierten die steigende Staatsquote.»

Für die Stadt waren die Kosten nun endgültig nicht mehr tragbar: Sie liess sich 1875 von der Pflicht, die Gebäude und Räumlichkeiten für die Bedürfnisse des Bundes zur Verfügung zu stellen, entbinden. Um sich loszukaufen, musste die Stadt die einmalige Summe von 500’000 Franken an den Bund überweisen.

«Kleinliche Gereiztheit» in Zürich

Zürich verwand die Niederlage im ersten Moment nur schwer und empfand die Wahl Berns als ungerechtfertigte Zurücksetzung. Aus Artikeln der NZZ von 1848 spricht zum Teil Bitterkeit, es ist die Rede von Intrigen. Bern habe sich die Zustimmung der welschen Kantone «erschlichen» und sich bei diesen eingeschmeichelt. Zürichs grosse Verdienste um die Eidgenossenschaft seien nicht honoriert worden.

«Dort aussen lodert dumpfer Brand

Und Mordgeschrei geht durch das Land

Bei uns, da flackern Freudenfeuer

Der Einheit Bund, der ist uns teuer.» «Hinkender Bot» (1850)

Die Wogen um die Bundesstadt glätteten sich jedoch relativ rasch: Der Zürcher Nationalrat und Unternehmer Alfred Escher etwa sprach sich gegen «ärmliche Eifersüchteleien» und «kleinliche Gereiztheit» aus. Und Zürich erhielt ja die ETH zugesprochen. «Der wirtschaftliche Impuls ging damit an Zürich», sagt Claude Longchamp.

1 / 7 Am 8. September 1948 feierte Bern das 100-Jahr-Jubiläum als Bundesstadt. Mehr als 10’000 Schulkinder beteiligten sich am grossen Lampion- und Fackelzug zum Bundesplatz. Foto: Hugo Lörtscher / Water Studer (Keystone)

In der Ausgabe für das Jahr 1850 verkündete der mit seiner Langsamkeit kokettierende «Hinkende Bot» die frohe Botschaft von der Gründung des Bundesstaats und kontrastierte diese in einem Gedicht mit den tumultuösen Vorgängen im Ausland:

Dort aussen lodert dumpfer Brand

Und Mordgeschrei geht durch das Land

Bei uns, da flackern Freudenfeuer

Der Einheit Bund, der ist uns teuer

Die Schweiz wurde zur demokratischen Insel innerhalb Europas. Hier sei «Ruhe und der Ordnung Kraft». Und weiter dichtete der «Hinkende Bot» im Überschwang: «Und ist nun gleich das alte Bern der Eidgenossen neuer Stern, die hohe Bundesstadt geworden.»

Allerdings: 1848, nur ein Jahr nach dem Ende des Sonderbundskriegs, war der Graben in der Schweiz noch immer sehr tief. Das Zusammenwachsen zu einer Einheit nahm viel Zeit in Anspruch. Während in zahlreichen Ländern Europas die Demokratie schnell scheiterte, wurden in der Schweiz bei der Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 die Volksrechte gestärkt. «Doch es dauerte bis 1891, bis eine Nation Schweiz entstanden war», sagt Politologe Longchamp. Damals beschloss die Schweiz, die Bundesfeier auf den 1. August zu legen und das 600-jährige Bestehen zu feiern. Das ergab für Bern die Möglichkeit eines doppelten Jubiläums: Denn 1891 feierte die Zähringerstadt ihre eigene Gründung von 1191 mit grossem Pomp.

Simon Wälti ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt über Politik, Wohnen, Agglomeration und historische Themen. Mehr Infos

