Weltweit betrifft die Corona-Pandemie auch die Nuklearbranche. Wie tangiert sie den Mühleberg-Rückbau?

Wenn die Pandemie uns nicht beträfe, dann wären wir nicht in der Schweiz tätig. Es gelten die gleichen Regeln wie überall, teilweise schärfer. Vor allem zu Beginn hat uns geholfen, dass wir im Werk schon seit 2008 ein Pandemiekonzept haben. In der ersten Phase hatten wir keinen Covid-Fall, da hatten wir auch ein wenig Glück. Jetzt, in der zweiten Pandemiephase seit Oktober, hatten wir bisher 6 positiv Getestete, und einige wenige mussten in Quarantäne, darunter ich. Nach einer Besprechung mit einem Lieferanten stellte sich heraus, dass ein Teilnehmer positiv war. Ich arbeitete dann bis 36 Stunden nach dem negativen Test zu Hause. Momentan ist niemand erkrankt oder in Quarantäne.