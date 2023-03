Niedergang des Nachrichtensenders – Wie aus Euronews ein Geisterhaus wurde Der Nachrichtensender Euronews startete als ambitioniertes europäisches Projekt. Wie eine grosse Idee, an der auch die SRG bis letztes Jahr beteiligt war, heruntergewirtschaftet wurde. Nils Minkmar

Gespenstisch konnte er in den Abendstunden schon immer aussehen, nun ist der Auszug aus dem Hauptsitz von Euronews in Lyon beschlossene Sache. Foto: Luis Carballo (Imago)

Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts begann die Zeit der Nachrichten-Dauersender. Ein heute vergessener Krieg – der Irak hatte 1990 Kuwait überfallen, und die Vereinigten Staaten haben das kleine Land wieder befreit, den irakischen Diktator Saddam Hussein aber nicht gestürzt – beförderte den Ruhm des amerikanischen Nachrichtenkanals CNN. Hier gab es keine Pause. Wenn etwas los war, wurde rund um die Uhr gesendet.



Das Fernsehpublikum war damals noch an den «Sendeschluss» gewöhnt. Danach gab es Nachrichten nur noch im Radio, das Internet war noch nicht erfunden. Nach dem Fall der Mauer wuchs die Welt zusammen, und ein neues globales Medienzeitalter begann. In Europa wurde die Union erweitert, man bastelte an der Vertiefung der Beziehungen, an einer europäischen Verfassung und an vielem anderen, von dem manches klappte, manches nicht.