Cancel-Culture im Kalten Krieg – Wie aus einer Heimatdichterin eine Landesverräterin wurde Helene Bossert war eine aufstrebende Autorin. Dann wurde sie Ziel einer Hetzkampagne, von der sie sich nie erholte. Nun laufen Bemühungen, sie zu rehabilitieren. Alan Cassidy

Überwacht, denunziert, entlassen: Baselbieter Mundartdichterin Helene Bossert (1907–1999). Foto: Archiv Helene Bossert

Zwei Gedichte, zwei Leben.

Um zu begreifen, was Helene Bossert widerfahren ist, um zu erfahren, was der Kalte Krieg mit der Schweiz gemacht hat, kann man sich an Bosserts eigene Worte halten. Es sind Worte in ihrer Baselbieter Mundart.

S git Blüemli am Wääg,

unschynber chlyy;

men achdet se chuum –

und goot dra verbyy.

So beginnt ein Gedicht, das 1942 erscheint, mitten im Zweiten Weltkrieg, in einem Büchlein, das von der Baselbieter Regierung unterstützt wird – und das Bossert in der Region bekannt macht. Das Büchlein ist voller solcher Gedichte. Es sind sanfte, unverfängliche Zeilen über die Landschaft, ihre Bewohner, die Natur. Harmlos. Das ist Helene Bosserts erstes Leben.