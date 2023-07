Architekturkolumne «Baustelle» – Wie aus einem besseren Bauernhaus ein repräsentativer Landsitz wurde Einst baute sich die Berner Oberschicht Residenzen am Stadtrand, um Gestank und Hitze zu entfliehen. Am Melchenbühlweg steht ein besonders interessantes Exemplar. Jürg Schweizer

Gesellschaftssaal mit Arkaden: Der topmoderne Outdoor-Saal des Hauses Waldeck sucht im schweizerischen Rahmen seinesgleichen. Foto: PD

Am Anfang des Melchenbühlwegs steht ein altes Haus, dem man zu Unrecht kaum einen Blick gönnt. Wer auf der Website des Vermessungsamtes der Stadt Bern im Müller-Atlas von 1797 Nachschau hält, findet Weg und Bau sofort und lernt dabei ein erstaunliches historisches Dokument Berns kennen.

Das Haus ist einer der zahlreichen präurbanen Landsitze, die Bern wie ein Kranz umgaben. Sie dienten der Oberschicht als Sommerwohnsitz, um der lärmigen und in der Hitze besonders stinkenden Stadt zu entfliehen – denken wir bloss, dass an Markttagen oft über 1000 Fuhrwerke die Stadt aufsuchten, ganz abgesehen von den Gerbereien, vom täglichen Feuern, von den klosettlosen Abtritten oder von der offenen Kanalisation.

Geometer Müller lehrt uns, dass das Haus am Rand des Schosshaldenwäldchens Waldeck heisst und Albrecht von Werdt gehörte. Er hatte es um 1790 in Form eines Bauernhauses erbauen lassen, an den steinernen Wohnteil schloss der lange Ökonomieteil an; der Gutspächter wohnte im Stöckli daneben, heute Melchenbühlweg 6.

Ein Salon musste her

Von Werdt konnte sich nicht lange darüber freuen, er kam im März 1798 im Kampf gegen die Invasion der Franzosen ums Leben. Seine Erben verkauften das Gut schon am 1. Juli an Abraham Friedrich Mutach (1765–1831), der in Göttingen Jurisprudenz sowie Philosophie studiert und eine Europareise absolviert hatte und 1787 nach Bern zurückgekehrt war. Der politisch aktive und gebildete Mann wurde 1803 Mitglied der Mediationsregierung, gründete 1805 die bernische Akademie neu, wurde ihr Kanzler und führte ein reges öffentliches Leben.

Ihm genügte das «Bauernhaus» mit seinen braven Stuben nicht mehr, fehlten für seine repräsentativen Aufgaben doch Salon und Saal. Er liess von 1811 bis 1813 eine hölzerne Scheune aufrichten, verkürzte den damit geleerten Ökonomieteil um ein Drittel, brach dessen Fassaden und hölzerne Innenstruktur bis unter den Dachstuhl ab.

Sommerfrische im Gesellschaftssaal

Den so gewonnenen überhohen Leerraum füllte er mit einem neuen ergänzenden Wohnteil von fast vier Metern Innenhöhe, der ein Vestibül, einen Salon und einen 50 Quadratmeter grossen Saal umfasst. Die neue eingeschossige Fassadengestalt des ehemaligen Scheunenteils zeigt überhohe Fenster, die Mutach auch auf die Seitenfassade des alten zweigeschossigen Wohnteils, zum Teil in Form von blinden Fenstern, übertragen liess, um eine neue einheitliche und repräsentative Hauptfassade gegen den Melchenbühlweg zu erhalten.

Die beiden vereinheitlichten Teile verband Mutachs Architekt mit einem wuchtigen dorischen Tempel-Portikus, der unmissverständlich «Hier herein!» sagt, und löste damit die alte Hauptfassade der Giebelseite ab. Nicht genug: Mutach liess auf der anderen Traufseite einen zwei Geschosse hohen neugotischen Gesellschaftsaal, halb drinnen, halb draussen, mit hohen spitzbogigen Arkaden integrieren. Der topmoderne peristylartige Outdoor-Saal der Sommerfrische sucht im schweizerischen Rahmen seinesgleichen. Die Baumassnahmen Mutachs machten aus dem besseren Bauernhaus einen der interessantesten bernischen Landsitze.

Der Tempel-Portikus sagt «Hier herein!» und verbindet die zwei Gebäudeteile. Foto: PD

Die auf Anhieb ungewohnte Kombination von Hochklassizismus und Neugotik ist ein Stück Historismus avant la lettre. Ist das Ganze also nur ein Stück Architekturgeschichte? Nein, mehr als das. Mutach und sein Architekt gaben sich Rechenschaft, dass neue Aufgaben entsprechende Formen brauchen und dass Architektur diese Aufgaben in der geeigneten Sprache zum Ausdruck bringt. Das ist heute alles andere als selbstverständlich, auch bei öffentlichen Bauten, sehen wir uns nur den aufwachsenden neuen Bahnhof am Bubenbergplatz an.

Bauherr und Architekt schonten zudem den baulichen Bestand und brachen nur ein Minimum ab: Umbauen, nicht abreissen, war ihre Devise. Auch dies ist längst ein ökologisches und ökonomisches Gebot in unserer Zeit. Dass es ihnen bei der ungewohnten Umformung dabei gelungen ist, architektonische Qualität zu erreichen, ist ein weiteres Plus, das in der Beliebigkeit heutigen Bauens angenehm auffällt.

