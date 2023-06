Russischer Aussenminister Lawrow – Wie aus dem gefürchteten Weltpolitiker ein isolierter Knecht wurde Der russische Aussenminister zelebriert seine Unabhängigkeit von Putin, doch Beobachter sehen ihn nur noch als Befehlsempfänger. Wie kam es dazu? Über die Rolle und den Fall von Sergei Lawrow. Zita Affentranger

Seit bald 20 Jahren das aussenpolitische Gesicht Russlands: Sergei Lawrow mit Wladimir Putin während des Gipfeltreffens zwischen den USA und Russland 2021 in Genf. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eigentlich war die Welt schon nicht mehr in Ordnung, als Sergei Lawrow im Dezember 2014 nach Basel kam zur Ministerkonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Schliesslich hatte Moskau nur wenige Monate zuvor die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und die Weltordnung damit aus den Angeln gehoben. Es herrschte dicke Luft in Basel, und der russische Aussenminister war der am häufigsten konfrontierte und kritisierte Mann der Veranstaltung.