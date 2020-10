Corona-Massnahmen in Europa – Wie andere Länder auf die zweite Welle reagieren In Europa haben einige Länder mit niedrigeren Corona-Zahlen schon strengere Massnahmen als jetzt der Bundesrat verhängt – bis hin zu Lockdowns. Eine Übersicht. Andreas Frei

Italien macht wieder dicht: Für mindestens einen Monat sind Kinos, Theater oder Schwimmbäder geschlossen, für Restaurants gilt eine Sperrstunde ab 18 Uhr. Foto: Andrew Medichini (Keystone/AP)

Der Oktober endet eigentlich mit dem Halloween-Grusel, dieses Jahr geht in Europa aber ein anderes Schreckgespenst um. Die Corona-Fallzahlen schiessen fast auf dem ganzen Kontinent besorgniserregend in die Höhe, und so ist das Wort «Lockdown» plötzlich wieder in aller Munde.

Der Schweizer Bundesrat, das wissen wir seit Mittwochnachmittag, will einen zweiten Lockdown mit neuen Massnahmen verhindern. Neu werden Clubs geschlossen, für Restaurants gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr und für Menschenansammlungen gilt nun eine Obergrenze von 10 Personen. Auch die Maskenpflicht wurde nochmals verschärft und Hochschulen müssen auf Online-Unterricht umstellen.