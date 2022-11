Bauprojekt in Burgdorf – Widerstand gegen neue Schulhäuser: Ist 13 Millionen Franken zu viel? Bei den Schulanlagen Schlossmatt herrscht Platznot. Die Stadt will so schnell wie möglich bauen. Doch nun wird Kritik am Projekt laut. Regina Schneeberger

Daniel Friedli findet die Kosten für die neuen Unterrichtsräume überrissen. Foto: Beat Mathys

Die Schulhäuser in Burgdorf sind in die Jahre gekommen. Die meisten stammen aus den 50er- oder 60er-Jahren. Sanierungen stehen vielerorts an. Am schnellsten soll es beim Schulhaus Schlossmatt vorwärtsgehen. Der Bau ist schlecht isoliert, es fehlt an Gruppenräumen und Klassenzimmern.

Zwei Holzmodulbauten könnten Abhilfe verschaffen. Sie sollen die Platznot mindern. Und auch als Ausweichraum dienen, wenn die alten Bauten saniert werden. Der Stadtrat hat den Kredit von 13 Millionen Franken bereits im September gesprochen.

Läuft also alles wie geschmiert? Nicht ganz. Gegen den Kredit wurde das Referendum ergriffen. Kommt es zustande, wird über das Geschäft an der Urne abgestimmt.

Und es sieht ganz danach aus. Die benötigten 300 Unterschriften hätten sie schon beisammen, sagt Daniel Friedli, Initiator des Referendums. Sein Geschäft Gfeller + Friedli Holzbau AG liegt direkt neben dem Schulareal. Stört er sich an den Bauarbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft? Oder wollte er mit seiner Firma den Holzmodulbau selbst realisieren, kam aber nicht zum Zuge? «Weder noch», sagt Friedli. Sein Betrieb sei ohnehin zu klein, um einen solchen Auftrag zu stemmen.

Als störend empfinden Friedli und seine Mitstreiter anderes. Nebst dem Holzbauunternehmer unterstützen auch der Gewerbeverein KMU Region Burgdorf sowie verschiedene bürgerliche Politikerinnen und Politiker das Referendum.

FDP sah vom Referendum ab Infos einblenden Auch die FDP-Fraktion kritisierte in der Septembersitzung des Burgdorfer Stadtrats die geplanten Modulbauten. Bemängelt wurden die Kosten und die Art der Ausschreibung. Die Freisinnigen zogen nach der Stadtratssitzung in Erwägung, das Referendum zu ergreifen, entschieden sich dann aber dagegen. Es sei besser, wenn das Referendum aus der Mitte der Bevölkerung ergriffen werde, so Elias Maier, Präsident der FDP Burgdorf. Auch weil die FDP im Stadtrat als einzige Partei geschlossen gegen den Kredit gewesen sei. Nach wie vor hinterfragen die Freisinnigen den Schulraumkredit aber. Mehrere Mitglieder, auch er selbst, hätten das Referendum unterzeichnet, so Maier. (rsc)

«Die Kosten sind überrissen», sagt Daniel Friedli. 13 Millionen Franken seien viel zu viel. Es gebe ähnliche Bauten, die deutlich günstiger seien. Er nennt als Beispiel Modulbauten bei der Volksschule Brünnenpark in Bümpliz, die weniger als halb so teuer gewesen seien.

Nur eine Offerte

Auch kritisiert das Referendumskomitee die Vergabepraxis der Stadt. Bei der öffentlichen Ausschreibung reichte lediglich eine Firma eine Offerte ein – die Blumer-Lehmann AG aus Gossau. Der Auftrag sei sehr kurzfristig ausgeschrieben worden, so Friedli. Firmen aus der Region hätten zu wenig Zeit gehabt, sich zu bewerben. «Nun müssen die Module aus der Ostschweiz nach Burgdorf transportiert werden, das ist alles andere als ökologisch.»

Ausserdem sei der eine Bau am falschen Ort geplant. Während ein Gebäude auf dem Platz beim Schulhaus vorgesehen ist, soll das andere auf der Rasenfläche beim Areal zu stehen kommen. Mehr als ein Drittel der Grünfläche werde so verschwinden, sagt Friedli. «Die Kinder haben dann keinen Platz mehr zum Spielen.»

Es gehe dem Komitee nicht darum, neuen Schulraum zu verhindern. «Wir sehen den Bedarf.» Doch könne das Projekt nicht auf diese Art und Weise umgesetzt werden.

Volle Klassenzimmer

Stadtpräsident Stefan Berger hält entgegen und betont die Dringlichkeit des Bauprojekts. «Die Volksschule ist auf den Bezug der Räume im Sommer 2024 angewiesen», sagt er. Es seien in der Schulanlage keine freien Zimmer mehr vorhanden. Werde der Kredit an der Urne abgelehnt, müssten Container hingestellt werden, so Berger. Denn die Schülerzahlen dürften zunehmen. Im Fischermätteli werden zehn Mehrfamilienhäuser mit gegen 140 Wohnungen gebaut. Ein Grossteil der Häuser ist bereits fertig.

Und was sagt Berger zu den Vorwürfen des Referendumskomitees? War die Zeit für die öffentliche Ausschreibung zu knapp bemessen? «Der Vorwurf ist unbegründet», so der Stadtpräsident. Die Ausschreibung sei nach den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungsrechts und dem städtischen Leitfaden erfolgt. In der Regel könnten innert 40 Tagen Offerten eingereicht werden. Bei diesem Projekt sei die Frist gar auf 60 Tage erhöht worden. «Die Stadt hätte es begrüsst, wenn regionale Anbieter Offerten eingereicht hätten», so Berger. Gerade wegen des ökologischen Aspekts, sprich, der Transportwege.

Dazu, dass ähnliche Modulbauten andernorts deutlich günstiger realisiert worden seien, sagt Berger: «Die Kosten können nicht direkt und undifferenziert verglichen werden.» Beim Projekt Brünnen habe es beim Aussenraum, bei der Dachfläche und beim Hochwasserschutz andere Anforderungen gegeben. «Auch galten damals noch andere Materialpreise als heute.»

Nur wenig Rasenfläche werde überbaut, sagt Stadtpräsident Stefan Berger. Foto: Beat Mathys

Zum Standort hält Berger fest: «Der grösste Teil des Neubaus kommt nicht auf der grünen Wiese, sondern auf dem Hartplatz zu liegen.» 13 Prozent der Rasenfläche werde überbaut, auf dem Rest könne weiterhin gespielt und Sport getrieben werden. Ersatz für das teilweise überbaute Rasenfeld biete das begehbare und begrünte Dach des einen Gebäudes.

Wann und ob der Kredit an die Urne kommt, ist ungewiss. Klar ist aber: Wenn es zu einer Abstimmung kommt, gibt es Verzögerungen. Selbst wenn die Stimmbevölkerung das Vorhaben befürwortet. Berger rechnet mit einem Bezug im Jahr 2025.

