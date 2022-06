Nach dem Trainingsauftakt – Wickys Pendenzen bis zum Saisonstart Ruhe im Sturm, klare Hierarchie im Aufbau: Das hat der neue YB-Trainer bis zum ersten Ernstkampf der neuen Spielzeit Mitte Juli anzupacken. Moritz Marthaler Raphael Moser (Fotos)

Herausforderungen auch im mentalen Bereich: Trainer Raphael Wicky (Mitte) und die Young Boys. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Leben im Schnellzug, leben im Fussball. Vor genau einem Monat, da verfolgten die Young Boys den Cupfinal mit einem gewissen Eigeninteresse, auch wenn sie das so nie zugegeben hätten. In Bern schlug der FC Lugano den FC St. Gallen, krönte sich zum Cupsieger – und beförderte das in der Rückrunde sich so schwertuende YB damit vorzeitig in den Europacup. Rang 3 erreichte der entthronte Meister schliesslich aus eigener Kraft, es war das Ende einer schwierigen Saison.