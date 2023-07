MeteoSchweiz: Selten werden 35 Grad überschritten

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz hat in seinem Bulletin vom Samstag schon einmal darauf hingewiesen, dass in diesen Tagen Höchstwerte bis 35 Grad im Land möglich werden. Andere Wetter? gehen an gewissen Orten gar von 37 Grad aus.

Dass hierzulande die Temperaturen auf 35 Grad klettern, ist sehr selten. «Höchstwerte um 35 Grad kamen im letzten Jahrhundert überall in der Schweiz einem Extremereignis gleich. Selbst in Basel und in Genf, wo schweizweit oft die höchsten Temperaturen verzeichnet werden, waren Höchsttemperaturen von 35 Grad und mehr Mangelware», schreibt der Bund. Es sei vorgekommen, dass selbst in diesen beiden Städten 35 Grad während 15 bis 20 Jahren nicht erreicht worden seien. Allerdings: Ab dem Jahr 2001 seien 35 Grad und mehr in Genf und Basel häufiger und in kürzeren Zeitabständen festgestellt worden.

Eine Ausnahme bildete aber gemäss Statistik das Jahr 2003 – und zwar zwischen dem 4. bis 13. August. Dabei herrschte in Frankreich eine grosse Hitzewelle, von die auch die Schweiz betroffen wurde. «Der Höhenrücken sorgte für Subsidenz, was die Luft stark erwärmte und abtrocknete. Zudem waren damals die Böden stark ausgetrocknet, was hohe Tagesmaxima der Lufttemperatur ebenfalls förderte, So kam es, dass damals in Basel und Genf an zehn aufeinander folgenden Tagen Tageshöchsttemperaturen von 35 Grad und mehr gemessen wurden. Üblicherweise konnten zwischen 1901 und 2000 10 Tage mit Höchstwerten über 35 Grad nicht einmal während eines ganzen Jahrzehntes aufgezeichnet werden», blickt MeteoSchweiz zurück.

Kaum Tagesmaxima von über 35 Grad in Zürich oder Lugano

Dass es in der Schweiz doch gravierende Unterschiede diesbezüglich geben kann, zeigen die Werte von Zürich oder Lugano. In Zürich hat das Thermometer laut MeteoSchweiz im 20. Jahrhundert nur an 5 Tagen mehr als 35 Grad angezeigt, nämlich 1921, zweimal 1947 und zweimal 1983.

Nicht viel anders sieht es in Lugano aus. Dort wurde im vergangenen Jahrhundert 35 Grad erstmals am 23. Juli 1945 überschritten und dann noch zweimal im Juli 1983. Mit anderen Worten, in Lugano wurden zwischen 1901 und 2000 gerade einmal an 3 Tagen 35 Grad erreicht oder überschritten.

Deshalb kommt MeteoSchweiz zum Schluss, dass Tagesmaxima von mehr als 35 Grand in vielen Gebieten des Landes auch heute noch selten auftreten.

Anzahl Tage mit Tagesmaxima von 35 Grad une mehr pro Jahrzehnt in der Zeitperiode 1901 bis 2020 an den Standorten Genf, Basel, Zürich und Lugano. Foto: Screenshot MeteoSchweiz

Was macht der Klimawandel mit Bern?

Und in Bern? Die «Berner Zeitung» schrieb vor rund einem Jahr, dass in der Normperiode von 1991 bis 2020 die Jahreshöchsttemperatur in der Hauptstadt des Landes durchschnittlich 32,6 Grad betragen habe. Am 19. Juli 2022 wurden in Bern 35,1 Grad gemeldet, im Jahr 2003 in Zollikofen bei Bern waren gar 36,8 Grad gemessen worden.

Ein Experte des Bundes erklärte im letzten Sommer dieser Redaktion: «Ohne globalen Klimaschutz wird die Zahl der Hitzetage in Bern in Zukunft um ein Vielfaches steigen. Dabei erfolgt das Überschreiten der 30-Grad-Marke oft an aufeinanderfolgenden Tagen, was zu einem generellen Anstieg von Hitzewellen in tieferen Lagen führt. Diese werden mit dem Klimawandel häufiger vorkommen, intensiver sein und länger dauern.»