Neue Regeln für Böötler – Westen-Alarm auf der Aare Wer auf einem Gummiboot keine Rettungsweste mitführt, kann nun gebüsst werden. Das hat in den Berner Läden einen Ansturm auf Westen ausgelöst. Simone Klemenz

Vorbildliche Aareböötler: Jeder und jede braucht eine Rettungsweste – ansonsten droht eine Busse. Foto: Adrian Moser

Die erste richtige Hitzewoche steht an – so wird die 30-Grad-Marke wohl gleich mehrmals geknackt werden. Da Corona viele zu Ferien in nächster Nähe zwingt, dürfte der Platz auf der Aare knapp werden. Auch im Boot herrschen ab dieser Böötli-Saison wohl engere Platzverhältnisse. Denn wer die strengen Vorschriften der Binnenschifffahrtsverordnung nicht einhält, kann neu gebüsst werden: So muss auf dem Boot gemäss Verordnung zwingend pro Person ein «Einzelrettungsmittel» – eine Rettungsweste mit Kragen oder ein Rettungsring – mitgeführt werden. Das Tragen der Weste ist jedoch nicht obligatorisch. Zudem schreibt die Verordnung vor, dass Boote mit Name und Adresse beschriftet werden müssen.