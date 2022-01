Angriff auf Berufsverband – Weshalb sich linke Beizen von Gastro Bern abspalten wollen Stadtberner Betriebe aus der alternativen Szene wünschen sich einen eigenen Berufsverband. Bei Gastro Bern löst das Verwunderung aus. Martin Erdmann

Kapitel-Mitgründer Diego Dahinden will der alternativen Gastroszene eine Stimme geben und kandidiert deswegen für das Kantonsparlament. Foto: Nicole Philipp

Vom Clubbesitzer zum Politiker? Genau diesen Weg strebt Diego Dahinden an. Grund dafür ist eine Unzufriedenheit, die den Mitinhaber des Clubs Kapitel beim Bollwerk schon länger begleitet. Seit geraumer Zeit fühlt er sich als Gastronom von den Berufsverbänden Gastro Suisse und Gastro Bern nicht mehr vertreten. «Seit Jahren politisieren sie an den Bedürfnissen von urbanen und linken Betrieben vorbei», sagt Dahinden. Deshalb will er der links-alternativen Gastronomie eine Stimme geben und kandidiert für die Alternative Linke im März für den Grossen Rat.