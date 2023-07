Abo Oberland versus Bern – Weshalb sich das Berner Oberland im Grossen Rat meist durchsetzt Im Oberland herrscht das Gefühl vor, man finde in Bern kaum je Gehör. Der Schein trügt aber. Oder wie es Regierungsrat Christoph Ammann formuliert: «Wenn das Oberland eine gemeinsame Linie findet, hat es gute Chancen, damit durchzukommen.»

Wie gross ist der Einfluss des Berner Oberlandes im Grossen Rat? Gross meinen Exponenten, was von einer statistischen Auswertung gestützt wird. Foto: Christian Pfander

«Wenn das Oberland etwas will, kommt es damit durch», erklärte Beatrice Simon in einem Interview Ende 2017, nach einer aufreibenden Spardebatte im Grossen Rat. Und die damalige Finanzdirektorin musste mehr Zugeständnisse machen, als ihr lieb war. Die Aussage steht im krassen Kontrast zur vorherrschenden Meinung im Oberland. Nämlich das man meist den Kürzeren zieht. «Die in Bern unten machen eh, was sie wollen», ist an Oberländer Stammtischen oft zu hören oder in Social-Media-Gruppen zu lesen.