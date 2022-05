Bei meinem letzten Besuch in der Schweiz kam mir auf einem Spaziergang eine Frau entgegen, die, so fand ich, sehr hübsch angezogen war. Von der Strumpfhose bis zur Mütze passte alles zusammen. Wäre ich der Dame in Kalifornien begegnet, hätte ich ihr beim Vorbeigehen ein Kompliment gemacht. Aber ich war ja in Scuol und nicht in San Francisco, also murmelte ich nur einen Gruss.