Dilemma bei den Lions – Weshalb der ZSC auch Spieler für die Gegner ausbildet Ein Meisterclub, der auch Ausbildungsverein sein will – mit diesem Vorhaben stossen die Zürcher oft an ihre Grenzen. Trotzdem wehrt sich Sportchef Sven Leuenberger. Kristian Kapp

Bild aus der Vergangenheit: Raphael Prassl im Dress der ZSC Lions … Foto: Urs Jaudas … neu spielt Prassl im HCD-Jersey – wie hier beim Testspiel gegen Lugano in Davos am 24. August. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone) 1 / 2

Man kann Jahr für Jahr dieses Spielchen rund um die ZSC Lions machen: Wie sähe eigentlich ihr Kader aus ohne die Abgänge guter bis sehr guter junger Spieler? Spieler, die teilweise oder gar vollständig in der Organisation der Zürcher mit ihrem GCK-Farmsystem ausgebildet wurden. Es geht nicht um all die früheren Lions-Spieler, die derzeit in Nordamerika spielen: Dean Kukan, Jonas Siegenthaler, Denis Malgin, Pius Suter und neu auch Tim Berni. Diese Abgänge schmerzen auch, aber es lässt sich nichts gegen sie tun, sie sprechen für gute Ausbildungsarbeit.