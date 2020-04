Die Armee schickt Sanitäter – Weshalb das Militär jetzt klotzt Selbst wenn es zum totalen Stromausfall käme, hätte die Sanität der Armee noch den Überblick: In ihrer Einsatzzentrale hält sie mit Klötzen und Farbe fest, wo Soldaten Pflegerinnen und Pfleger unterstützen. Janine Hosp

In der Einsatzzentrale der Sanität koordiniert die Armee die Einsätze ihrer Sanitäter – digital und real.

Auf den ersten Blick wirkt der Raum wie eine unaufgeräumte Kita, auf den zweiten wie ein Nachlass aus dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich ist es die Einsatzzentrale der Sanität der Schweizer Armee. Hier, in Ittigen bei Bern, baut sie mit Klötzen nach, was sie auch per Computer erfasst: Wie viele Soldatinnen und Soldaten wo welche Leistungen erbringen; aufgeboten sind zurzeit alle Sanitätskompanien und Spitalbataillone.