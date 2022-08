Servette-Juwel – Weshalb auf Imeris Essen in Bern vorerst kein Transfer zu YB folgt Die Berner treiben den Transfer von Kastriot Imeri nicht voran. Das heisst nicht, dass der Nationalspieler irgendwann doch noch nach Bern wechselt. Dominic Wuillemin

Werden vorerst keine Teamkollegen: Kastriot Imeri im Duell mit YB-Mittelfeldspieler Nicolas Ngamaleu. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Montagabend wird Kastriot Imeri gesehen, wie er in einer Pizzeria in Berns Innenstadt isst. Am Dienstag berichtet die «Tribune de Genève» vom Interesse der Young Boys am Schweizer Nationalspieler. Bei Servette trainiert er seit der Vorbereitung meist individuell, die Testspiele bestritt der offensive Mittelfeldspieler nicht, in den ersten vier Ligapartien stand er nicht im Aufgebot.