Tagestipp: Kraake – «Wes Morge wird, bini wäg» Im Skelettsaal des Naturhistorischen Museums taumelt das Duo Kraake der Schwermut entgegen. Xymna Engel

Foto: Jonas Moser

«Näbe dir lösi mi uf», singt Basil Anliker aka Baze in «Näbe dir», dazu ein lethargischer Bass, «u wes Morge wird, bini wäg». Zusammen mit Fabian M. Mueller, dem St. Galler Jazzmusiker mit einem Faible für Effektgeräte, hat er unter dem Namen Kraake ein Album aufgenommen, das der Schwermut entgegentaumelt. Nun spielt das Duo in der Konzertreihe «Unter dem Finnwal» im Skelettsaal des Naturhistorischen Museums. Auf dem Programm stehen neben Kraake «Charakterköpfe», welche die Schweizer Musikszene prägen und dabei immer auch Einblicke in ihr Innenleben gewähren — bis auf die Knochen eben. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.