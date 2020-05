Berner Restaurant angelt Starkoch – Werner Rothen kocht neu im Obstberg Der hochdekorierte Starkoch wechselt vom Äusseren Stand in die Berner Quartierbrasserie. Markus Dütschler

Werner Rothen (2. v. l.) stösst zum Obstberg-Team: Christian Schwendimann (links) und das Gastronomen-Ehepaar Irene und Lukas Uehlinger. Foto: zvg

Nach nur zwei Jahren im Restaurant zum Äusseren Stand in der Berner Altstadt zieht der Koch Werner Rothen weiter. Er übernimmt auf 1. Juni die Quartierbrasserie Obstberg. Diese hat sich in den 11 Jahren unter der Gastronomenfamilie Irene und Lukas Uehlinger 13 «Gault Millau»-Punkte erarbeitet. Uehlingers betreiben seit über 20 Jahren auch das Entrecôte Fédéral am Bundesplatz.