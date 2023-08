Werden wir in Zukunft noch Ferien am Mittelmeer machen, Herr Cramer?

Der Mittelmeerraum ist diesen Sommer von extremen Hitzewellen und Waldbränden betroffen. Ist das die Situation, vor der Sie und andere Wissenschaftler schon lange warnen?

Wir erleben jetzt genau das, was wir in den vergangenen 25 Jahren vorhergesagt haben. Da wir den Ausstoss von Treibhausgasen nicht deutlich senken konnten, kommen wir jetzt in die wissenschaftlich voraussagbare Situation, dass Hitzewellen am Mittelmeer extremer werden. Wie sich das im Einzelnen abspielt, ist immer auch von besonderen Bedingungen wie El Niño abhängig. Im Prinzip zeigt die Tendenz aber in eine klare Richtung: wärmer und trockener, und dies schneller als im globalen Durchschnitt.