Tagestipp: Podium zum Rentendebakel – Werden wir geschröpft? Was die Finanzbranche mit den Pensionskassenvermögen veranstaltet, darüber diskutieren Journalisten und Politikerinnen in Bern. Martin Burkhalter

Sandro Brotz, Moderator der «Arena» bei SRF, wird die Diskussion leiten. Foto: SRF/Oscar Alessio

Für viele Menschen in der Schweiz stellt das Pensionskassengeld den Grossteil ihres Vermögens dar. Doch die wenigsten wissen, was damit geschieht. Die zweite Säule sei intransparent und völlig ungenügend überwacht, finden die Journalisten Mario Nottaris (SRF) und Danny Schlumpf (SonntagsBlick) in ihrem Buch «Das Rentendebakel» (Rotpunktverlag). 20 Milliarden Franken schöpfe die Finanzbranche Jahr für Jahr vom Pensionskassenvermögen der Versicherten ab, heisst es dort. Ob das tatsächlich stimmt und wenn ja, was man dagegen tun könnte, darüber diskutieren Ständerat Alex Kuprecht (SVP) und Nationalrätin Barbara Gysi (SP) mit Co-Autor Danny Schlumpf in der Berner Kornhausbibliothek. Der SRF-«Arena»-Mann Sandro Brotz wird die Diskussion moderieren. (pd/mbu)

