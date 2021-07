Euro 2021: Ukraine – England - Harry Kane lässt die Engländer bereits jubeln

Das Selbstvertrauen der Engländer

Das Team von Trainer Gareth Southgate hat an dieser EM noch keine Partie verloren. Und dank dem 2:0 im Achtelfinal gegen die deutsche Nationalmannschaft tankten Harry Kane und Co. mächtig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Natürlich sind die Three Lions heiss auf weitere Erfolge, wollen sie doch den ersten Titel an einem Grossanlass seit dem Triumph an der WM 1966 gewinnen.