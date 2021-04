Wenn die Ask-Force mitleidet – Werde ich geraucht? Geht es um grammatikalische Fürchterlichkeiten und insbesondere die Passivform, sieht die Ask-Force sich gezwungen, in Aktion zu treten.

Wenn gewisse Aussagen in der Vorstellungskraft der Leserinnen und Leser «verschwimmen», wird es schwierig. Foto: Ferdinand Ostrop (Keystone)

In letzter Zeit werde viel geschrieben über das Passivrauchen, wird uns von Reinhard Lehmann aus Münsingen geschrieben. Ihm seien «als nicht sonderlich begabtem, aber aufmerksamem Gymeler damals vor 45 Jahren» die grammatikalischen Begriffe aktiv und passiv bekannt und er stelle daher fest: Aktivrauchen heisse «ich rauche», Passivrauchen heisse folglich «ich werde geraucht». Mit der ersten Aussage hat Herr Lehmann, obzwar Nichtraucher, «keine Probleme». Die zweite hingegen «verschwimmt» etwas in seiner Vorstellungskraft: «Könnte es sein, dass da weltweit ein grammatikalischer Irrtum vorliegt, oder mache ich etwa einen Denkfehler?»

Bescheidenheit in Ehren, lieber Herr Lehmann, aber einer wie Sie, der die Ask-Force als globale Instanz anerkennt, macht ganz gewiss keine Denkfehler. So gesehen ist das Wort «Passivrauchen» in der Tat eine grammatikalische Fürchterlichkeit. Und jetzt, wo Sie es sagen, Herr Lehmann, fällt auch der Ask-Force auf: Die Gymeler, die später ja nicht selten Beamtenlaufbahnen einschlagen und dort Gesetzestexte verfassen, in denen beispielsweise das Wort «Passivrauchen» vorkommt, sind in den letzten 45 Jahren immer fauler geworden. Nimmt man die verbale Unzulänglichkeit von Gesetzestexten zur Inhalation von Tabakrauch aus der Raumluft als Indikator, fällt die Bildungsbilanz unseres Landes offensichtlich in die Passiven. Die Rauchverbote hingegen lassen sich definitiv unter den Aktiven verbuchen. Was die Weltgesundheitsorganisation freut und den Rössli-Wirt reut, dürfte zumindest eines bewirken: Das Problem des Passivrauchens verflüchtigt sich, auch sprachlich. Wir alten Gymeler wissen ja noch: Das Passiv ist die Leideform. Doch das Leiden hat ein Ende.

Über das lungenpolitische Tagesgeschäft hinaus bleibt die Kritik brennend aktuell.

Trotzdem erledigt sich Herrn Lehmanns Frage damit nicht etwa. Über das lungenpolitische Tagesgeschäft hinaus bleibt die Kritik aus Münsingen brennend aktuell. Herr Lehmann hat den Begriff «Passivrauchen» als «ich werde geraucht» wörtlich genommen. Das ist nur scheinbar naiv. Die Ask-Force sieht darin vielmehr ein Statement in einem anhaltenden Demokratie-Diskurs. Denn in welcher Bürgerhaltung sind sie am Rössli-Stammtisch, der jetzt landesweit den Stumpen kalt lassen muss, wieder einmal bestätigt worden? Die in Bern oben, die rauchen uns doch in der Pfeife.

Fehler gefunden?Jetzt melden.