«Die Fallzahlen scheinen zu stagnieren»

Die Pressekonferenz beginnt. Virginie Masserey übernimmt als Erste das Wort. «Die Pandemielage verbessert sich langsam. Aber die Fallzahlen scheinen zu stagnieren», sagt die Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG zur aktuellen Corona-Lage. «Das ist beunruhigend — vor allem, weil wir auf die Feiertage zugehen.»

Die Fallzahlen seien immer noch in der Westschweiz am höchsten. In Genf nehme die Anzahl der Ansteckungen am stärksten ab. «Das zeigt, dass die Massnahmen wirken.»

Die Spitäler werden laut Masserey noch immer stark belastet. «Es gibt aktuell noch 250 freie Reservebetten.»

«Bescheiden» ist laut Masserey die Zahl der Tests. Die Kampagne, mit der die Menschen zum Testen ermuntert werden sollen, werde am Donnerstag neu lanciert. Auch die Kriterien, gemäss denen der Online-Fragebogen des BAG einen Test empfiehlt, würden angepasst. Ziel ist, möglichst viele Infizierte ausfindig zu machen.