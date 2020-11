Konkurs der Berner Airline – Wer wegen Skywork am meisten Geld verloren hat Die Ex-Angestellten werden ausbezahlt, viele Firmen verlieren grosse Beträge und ein privater Geldgeber muss sich 10 Millionen Franken ans Bein streichen. Adrian Hopf-Sulc

Stillstand am Tag nach dem Grounding auf dem Flughafen Belpmoos. Skywork wurde seither in ihre Einzelteile zerlegt und verkauft. Bild: Anthony Anex/Keystone

Ohne diesen Mann wäre die Berner Airline wohl schon ein Jahr früher in Konkurs gegangen. Die Rede ist vom bisher in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung getretenen Immobilienunternehmer Matthias Nietzke. Der im Berner Oberland wohnhafte Deutsche hat der Skywork nach ihrem ersten, vorübergehenden Grounding Ende Oktober 2017 ein grosses Darlehen gewährt: 10 Millionen Franken.

Dies geht aus der Auflistung aller Forderungen von Skywork-Gläubigern hervor, dem sogenannten Kollokationsplan. Das Konkursamt Bern-Mittelland hat diesen vergangene Woche veröffentlicht.