Kanton Bern nimmt rote Zahlen in Kauf – Wer von der Steuersenkung profitiert Tiefere Steuern für Private und Firmen führen im Kanton Bern zu Mindereinnahmen von 86 Millionen Franken. Was bedeuten die Beschlüsse des Grossen Rates? Simon Wälti

Der Kanton Bern senkt die Steuern: Für viele Bernerinnen und Berner dürften zwischen 50 und 100 Franken mehr im Portemonnaie bleiben. Foto: Susanne Keller

Der Kanton Bern ist in der Corona-Krise finanziell am Anschlag: Mehrausgaben, Steuerausfälle und auch weniger Geld aus dem eidgenössischen Finanzausgleich. Gerechnet wird mit einem Defizit für das nächste Jahr in der Grössenordnung von 547 Millionen Franken, bei Ausgaben von 11,9 Milliarden Franken. Im Budget enthalten sind Steuersenkungen für Firmen und Privatpersonen im Umfang von 86 Millionen Franken, die bei Linken und Grünen auf heftige Ablehnung stiessen. Die bürgerliche Mehrheit setzte sich aber in der Debatte vom Dienstag durch. Nach einem GLP-Kompromiss gibt es zudem mehr Lohn für das Kantonspersonal. Die wichtigsten Fragen und Antworten: