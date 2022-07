Dichtestress auf der Aare – Wer vom Schlauchboot-Boom profitiert Das Aarebööteln ist im Aufwind. Das sorgt bei Grosshändlern für Umsatz, und auch Schlauchboot-Vermieter haben zu tun. Der Naturschutz ist allerdings besorgt. Lina Stalder

An sonnigen Tagen wird die Aare nach der Eisenbahnbrücke in Thun von Schlauchbooten dominiert. Foto: Iris Andermatt

Sommerferien und über 30 Grad Hitze – ideale Bedingungen zum Aarebööteln. Diese Gelegenheit wird rege genutzt. Das zeigt sich beispielsweise an den Verkaufszahlen von Grosshändlern wie Decathlon, Digitec Galaxus und SportXX – letzterer konnte in den vergangenen Wochen rund dreimal so viele Gummiboote verkaufen wie im Regensommer letztes Jahr.