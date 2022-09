Empfehlung gilt ab 10. Oktober

Ekif und BAG empfehlen die Auffrischimpfung primär mit den beiden neu zugelassenen Impfstoffen, also dem bivalenten Impfstoff von Moderna sowie dem proteinbasierten Stoff von Novavax. Die Auffrischimpfung soll frühestens 4 Monate nach der letzten Impfung oder der Genesung von einer Coviderkrankung erfolgen, so Berger weiter. Die Impfkampagne soll am 10. Oktober starten. Ab dann sei die Impfempfehlung gültig.