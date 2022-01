Gescheitert: Jason O’Leary ist in Langnau sehr schnell gescheitert. Der blutleere Auftritt beim 1:5 in Genf war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Jason O’Leary ist sehr schnell gescheitert. Direkt, geradlinig, fordernd – so präsentierte sich der Kanadier vor dem Saisonstart. Er sprach von der Arbeitsleistung, die besser werden müsse, von mehr Unterstützung in der Defensive und mehr Struktur in der Offensive. Die Spieler konnten dies selten in Taten umsetzen. Lediglich 10 von 37 Spielen gewannen die Tigers. Zu denken aber gab vor allem die Art und Weise, wie sich das Team zuletzt präsentierte. Eine spielerische Entwicklung ist seit Wochen nicht zu erkennen. Das ist gerade deshalb eine Enttäuschung, weil die SCL Tigers über die besten Ausländer der Liga verfügen.