Der Klassiker

5. Minute

Witsel verzieht

Nun tritt auch der BVB erstmals offensiv in Erscheinung. Die Dortmunder suchen mit einem langen, hohen Ball die Sturmspitze. Dann kommt der Ball in die Mitte, gesucht wird Haaland. Die Bayern-Hintermannschaft kann den Pass unterbinden, die Situation jedoch nicht klären. Witsel kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, verzieht allerdings klar.