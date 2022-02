Geldblog: Bitcoin und Co. – Wer Sicherheit sucht, ist bei Krypotwährungen fehl am Platz Inzwischen gibt es Tausende von verschiedenen Kryptowährungen und längst nicht alle werden überleben. Martin Spieler nennt die Risiken und Chancen der Anlageklasse. Martin Spieler

Abstrakt erfolgreich: Da Kryptowährungen keinen inneren Wert haben, sind deren Papiere hoch spekulativ. Foto: Getty Images

Immer wieder lese ich von massiven Wertzunahmen bei Bitcoin. Bisher waren mir Kryptowährungen einfach zu undurchsichtig und vor allem deren Wertzunahme unerklärlich. Nun lese ich praktisch tagtäglich von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, dass hier Leute vor ein paar Jahren mit kleinen finanziellen Engagements bis heute massive Gewinne und Wertsteigerungen erfahren haben. Aktuell werden diese sogar bei einigen Firmen als Zahlungsmittel entgegengenommen. Leider konnte mir bisher noch niemand erklären, was denn bei diesen Kryptowährungen der Gegenwert darstellt. Wie kann ich als Anleger wissen, wie sicher diese Anlage ist? Leserfrage von C.W.

Es ist tatsächlich so, dass einige Investoren mit verschiedenen Arten von Kryptowährungen in den letzten Jahren beeindruckende Wertsteigerungen erzielt haben. Offensichtlich ist dies bei der bekanntesten Kryptowährung, beim Bitcoin. Inzwischen gibt es aber Tausende von verschiedenen Kryptowährungen. Ich zweifle, dass alle Bestand haben werden.

Nach den Rekordständen im letzten Jahr sind die Kurse auch der Kryptowährungen massiv eingebrochen. Die Akzeptanz der Kryptowährungen bei den Anlegern hat allerdings zugenommen. Vermehrt engagieren sich auch institutionelle Investoren in Kryptowährungen und es gibt auch Fonds und weitere Finanzprodukte, die an Kryptowährungen gekoppelt sind.

Aus meiner Sicht sollte man aber nicht in Kryptowährungen investieren, weil man von anderen gehört hat, dass sie schöne Gewinne gemacht haben. Die Vergangenheit ist an den Finanzmärkten ohnehin nie ein Garant, dass man auch in der Zukunft mit einer Anlageklasse oder einer Wertschrift hohe Kursgewinne erreicht. Es gibt auch Leute, die haben mit Penny-Stocks traumhafte Gewinne gemacht, was aber nicht bedeutet, dass aus diesen Billigst-Aktien künftig echte Börsenstars mit nachhaltigem Mehrwert für die Aktionäre werden.

Ich bin selbst gespannt, wie sich die Kryptowährungen in einer längeren Baisse-Phase an den Finanzmärkten verhalten werden.

Interessanter als einzelne Kryptowährungen stufe ich die Blockchain-Technologie ein, die hinter der Idee der Kryptowährungen steht. Diese Technologie hat aus meiner Sicht viel Potenzial und kann in vielen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft angewendet werden. Doch wie beim Anfang des Internets ist es schwierig zu wissen, welche Firmen, die sich dieser Technologie verschrieben haben, sich letztlich bewähren und am Markt durchsetzen werden.

Die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen sind noch eine sehr junge Anlageklasse. Ich bin selbst gespannt, wie sich die Kryptowährungen in einer längeren Baisse-Phase an den Finanzmärkten verhalten werden. Tatsache ist, dass Kryptowährungen extrem starken Kursschwankungen ausgesetzt sind. Man sollte sich nicht nur den Aufwärtstrend, den es tatsächlich gab, vor Augen halten, sondern auch die Abstürze, die immer wieder mal folgten. Dies spricht nicht grundsätzlich gegen Kryptowährungen. Auch bei Aktien gibt es teilweise dramatische Schwankungen, wenngleich diese bei den Kryptowährungen noch viel heftiger sind.

Als Problem sehe ich bei Kryptowährungen, dass ich bei diesen keinen inneren Wert sehe. Bei einer Aktie kann man letztlich einen inneren Wert abschätzen und so ableiten, ob diese teuer oder günstig ist. Bei den Kryptowährungen indes erkenne ich anders als bei der Blockchain-Technologie und den damit verbundenen Unternehmen keinen inneren Wert. Vieles ist bei den Kryptowährungen derzeit noch spekulativ. Der Markt bestimmt den Preis, was allerdings nicht bedeutet, dass eine Währung oder ein Wertpapier auch in veränderten Marktbedingungen zwingend einen Wert hat.

Sicherheit jedenfalls dürfen Sie bei dieser Anlageklasse nicht erwarten. Dabei sein sollte man nur, wenn man höchste Risiken tragen kann und will. Selbst in diesem Fall würde ich möglichst diversifiziert über einen Fonds oder andere Finanzprodukte in mehrere Kryptowährungen investieren und wenn überhaupt nur einen ganz kleinen Teil des Vermögens in diese Anlageklasse anlegen. Investments in Kryptowährungen sind meiner Meinung nach hoch spekulativ und auch künftig mit vielen Unsicherheiten verbunden.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

