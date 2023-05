Empörung beim WM-Gastgeber – Wer sich ein Ticket leistet, isst danach einen Monat lang Nudelsuppe Ein Billett für ein WM-Spiel kostet in Lettland bis zu 135 Euro – ein Zehntel des durchschnittlichen Monatslohns. Die WM-Euphorie im Land bleibt aus. Das hat aber auch andere Gründe. Angelo Rocchinotti

Maskottchen Spiky macht Stimmung: Wer die Spiele des lettischen Nationalteams sehen will, muss viel Geld ausgeben. Foto: Toms Kalnins (Keystone)

Igel Spiky ist allgegenwärtig. Ob in der Parkanlage, beim Kongresshaus, vor dem Kulturpalast oder mitten in der Altstadt. In ganz Riga findet man Comic-Abbildungen des stacheligen WM-Maskottchens, das im Februar 2021 in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, aus über 100 eingereichten Werken auserkoren wurde – und die beiden Nationen hätte repräsentieren sollen.