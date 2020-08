Zufriedene Geschäftspartner: Der Schweizer Unternehmer Peter Spuhler und der weissrussische Herrscher Alexander Lukaschenko. Foto: Maxim Guchek (BelTA)

Der Erbauer von Zügen und S-Bahnen, die in der ganzen Welt auf freier Bahn unterwegs sind, der innovative Unternehmer, der seine Stadler Rail zu einem internationalen Konzern ausgebaut hat, der gmögige SVP-Mann, der nie brüllen musste, weil er sich darauf beschränken konnte, kompetent zu reden – er tut zurzeit das Gegenteil eines Bähnlers: Er mauert.

Obwohl die UNO unter dem langfristigen Diktator Alexander Lukaschenko in Weissrussland schwere Menschenrechtsverletzungen verortet, obwohl sie ihm offensichtliche Wahlfälschungen vorwirft, mag sich Peter Spuhler dazu nicht äussern. Dabei unterhält der Unternehmer bei Minsk seit sechs Jahren eine Produktionsstätte, 1500 Mitarbeiter hat er angestellt, er war einer der ersten internationalen Unternehmer, die in Belarus investierten. Lukaschenko hat Spuhlers Fabrik mehrmals gelobt, die beiden trafen zweimal kurz zusammen.

«Wir sind natürlich auch für unsere weissrussischen Mitarbeiter verantwortlich», sagte Spuhler im Gespräch mit Radio DRS, und es sei diesen freigestellt, ob sie in der Freizeit demonstrieren möchten. Aber kommentieren mag der Schweizer das Regime von Lukaschenko nicht. «Wir machen uns gewisse Sorgen, wie das weitergeht», sagt er nur und ergänzt: «Hoffentlich gewaltfrei.» Die Stimmung in seinem Werk sei ruhig, es werde nicht gestreikt, die Arbeit laufe normal.

Die bequeme Schweizer Lüge

Und jetzt? Macht sich Peter Spuhler zum Lakaien eines Diktators, weil er sich weigert, diesen zu kritisieren? Wer schweigt, stimmt zu. So gesehen, hat sich der Bahnunternehmer eine moralische Schuld aufgeladen durch Auslassung.

Aber wie die Schweizer Waffenhändler regelmässig sagen, wenn man ihnen wieder einmal nachweist, dass sie ihre Geräte auch in Länder ausführen, die Kriege führen und sei es gegen die eigene Bevölkerung: Alle anderen machen es auch. Das lässt sich zum Beispiel in China überprüfen, wo sich Firmen wie Facebook oder Google mit Selbstzensur überbieten; wo sich Finanzminister Ueli Maurer, damals Bundespräsident, bodentief vor dem chinesischen Regime verneigte. Das lässt sich auch in afrikanischen Ländern nachweisen, wo internationale Firmen wie Glencore Menschen zu indiskutablen Bedingungen schaffen lassen.

Doch obwohl es alle anderen auch tun und Spuhlers Konflikt zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechten schwer zu lösen ist, bleibt der Eindruck, er habe es sich auf bequeme Art einfach gemacht.

Erstens hätte er ausführen können, wie er seine Mitarbeiter in Minsk behandelt, ob bei ihm gewerkschaftliche Mitsprache erlaubt ist, ob die Löhne anständig bezahlt werden und weiteres mehr, das ihn als guten Patron in einer feindlichen Umgebung ausweisen würde.

Die Schweizer Neutralität reicht immer nur so weit, als sie keine Geschäftsinteressen tangiert.

Zweitens und vor allem hätte er etwas nicht sagen dürfen: dass man als Schweiz «immer auf der neutralen Seite steht». Damit bestätigt Peter Spuhler bloss die Lebenslüge eines Landes, dessen Vorstellung von Neutralität immer so weit reicht, als sie keine Geschäftsinteressen tangiert. Die Schweiz hat Unrechtsstaaten wie das südafrikanische Apartheidregime mitfinanziert, hat sich also massiv in die Politik fremder Länder eingemischt. Die Schweiz hat haufenweise Waffen exportiert, sie hat Potentatengelder in Milliardenhöhe gehortet, sie hat es sich mit der Verurteilung von Diktaturen und Putschaktionen extrem schwer gemacht, um ja niemanden zu reizen.

Die Schweizer Neutralität ist das gemütliche Tarnwort für eine Wirtschaftspolitik von Rücksichtslosen.