Halbzeitfazit

Die ersten 45 Minuten lassen sich relativ einfach zusammenfassen: YB bestimmte die Startphase und ging durch Siebatcheu verdient in Führung, danach fand Lausanne immer besser in die Partie, liess hinten nicht mehr viel zu und kam vorne zu mehreren guten Möglichkeiten. YB-Mittelfeldspieler Michel Aebischer formuliert es im SRF-Interview so: «Am Schluss haben wir die Kontrolle verloren.»