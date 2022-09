Neue Dynamik im Bundesrat – Wer nun Maurers Job übernimmt Wer wacht künftig über die Bundesfinanzen? Kommt es zur grossen Rochade im Bundesrat? Wir haben fünf Szenarien auf ihre Wahrscheinlichkeit hin geprüft. Charlotte Walser Beni Gafner

Das offizielle Bundesratsfoto 2022. Die Aufgaben könnten im Dezember neu verteilt werden. Foto: Stefano Spinelli (Bundeskanzlei/Keystone)

Am 7. Dezember wird ein neues Bundesratsmitglied gewählt. Danach verteilt der Bundesrat die Departemente. Der Entscheid liegt beim Gesamtbundesrat, doch die einzelnen Mitglieder dürfen ihre Wünsche äussern – und zwar nach Anciennität, also in der Reihenfolge des Dienstalters.