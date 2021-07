Analyse zu einer Testpflicht fürs Pflegepersonal – Wer die Impfung ablehnt, soll wenigstens zum Test Während andere Länder einen Impfzwang einführen, verpflichtet der Bund die ungeimpften Pflegenden nicht einmal zu regelmässigen Tests. Das sollte sich ändern. Meinung Iwan Städler

Vom Bund lediglich empfohlen: Regelmässiges Testen in einem Pflegeheim. Foto: Laurent Guiraud

Wer in einen Club will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Dasselbe gilt für den Besuch von Grossveranstaltungen. Und das ist richtig so.

Bei Alters- und Pflegeheimen ist der Bund jedoch weniger vorsichtig. Hier reicht ihm eine blosse Empfehlung, wonach sich das Gesundheitspersonal regelmässig testen soll. Von einer Testpflicht will er dagegen nichts wissen – weder fürs Personal noch für Bewohner und Besucher. Das könnte sich rächen.

Denn es wird wieder brenzlig. Zwar sind die Corona-Fallzahlen noch relativ tief. Doch die hochansteckende Delta-Variante sorgt dafür, dass die Zahlen rasant ansteigen. Um das Virus in Schach zu halten, müssten sich viel mehr Menschen impfen lassen. Stattdessen zeigt sich: Das Gerangel um die Impftermine ist vorbei. Zum Teil werden die Zentren bereits wieder geschlossen – mangels Nachfrage.