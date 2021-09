SRF: Politiker spielen «Ich oder Du?» – Wer nervt mehr? «Du», finden beide In der Sendung «Geschichten und Gesichter» lassen sich nun auch Politikerinnen und Politiker befragen. Die FDP-Promis Petra Gössi und Andri Silberschmidt machten den Auftakt. Susanne Kübler



Sie ist sportlicher, er ehrgeiziger: Die FDP-Noch-Präsidentin und -Nationalrätin Petra Gössi und der FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt bei «Geschichten und Gesichter». Foto: SRF

Wer hatte öfter Liebeskummer? Wer würde eher eine Schönheits-OP wagen? Solche Fragen gilt es beim auf allen Kanälen dieser Welt beliebten TV-Spiel «Ich oder Du» zu beantworten. Zwei Kandidaten werden da jeweils getestet, und je öfter sie sich einig sind, desto höher ist der Harmoniegrad, der am Ende angezeigt wird. Wobei die Harmonie zumindest für die Zuschauenden gar nicht so interessant ist. Viel spannender sind andere Fragen: Wer blamiert sich am meisten mit seinen Antworten? Wer verrät etwas, das man eigentlich gar nicht wissen möchte, aber dann eben doch? Und wer behauptet Dinge von sich, die das Gegenüber ganz anders sieht?