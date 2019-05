«Wer Kinder verletzt, hat die Hölle verdient»

Denn gestern Dienstag musste sich der Mann von Richter Robert Amsler sagen lassen: «Es scheint, dass Gewalt in Ihrer Familie etwas Normales war.» Und Amsler ergänzte: «Es ist schlecht, wenn ein Kind geschlagen wird.» Wenn die Gewalt eines Kindes mit der Gewalt des Vaters beantwortet werde.

Schlagspuren im Gesicht

Darum ging es damals, im Sommer 2014. Der kleine Sohn des Beschuldigten hatte einen Tag vor seinem dritten Geburtstag seine ältere Schwester gebissen und damit, trotz Aufforderung, offenbar nicht aufgehört. Da soll sich der Vater auf den am Boden liegenden Knaben gesetzt und mit der Hand mindestens je fünfmal so heftig auf die rechte und linke Gesichtsseite geschlagen haben, «dass sichtbare rote Schlagspuren im Gesicht entstanden, insbesondere der Fingerabdruck des Beschuldigten sichtbar war», wie es in der Anklageschrift heisst.

Im selben Jahr spürte auch der andere Sohn, damals siebenjährig, die harte Hand des Vaters. Er war anscheinend verschwunden gewesen und hatte während Stunden gesucht werden müssen. Diesem Knaben zog er Hose und Unterhose herunter und schlug mehrmals derart heftig mit der offenen Hand auf das nackte Gesäss, dass der Knabe in den folgenden Tagen Schmerzen beim Sitzen hatte.

«Normaler Klaps», «Fingerstüber»

Was ihm da vorgeworfen werde, sagte der 42-Jährige am Dienstag vor Gericht, «stimmt nicht, jedenfalls nicht so». Die Vorwürfe seien übertrieben. Man versuche, ihn als gewalttätig hinzustellen. Statt von Schlägen sprach er lieber von einem «normalen Klaps», aus Ohrfeigen wurden «Fingerstüber».

Gewisse Vorwürfe seien eine «Erfindung», um eine Strafanzeige zu stützen. Tatsächlich hatte die Kindsmutter im letzten Jahr Strafanzeige erstattet – nicht wegen der Kinder, sondern offenbar wegen Todesdrohungen des Mannes ihr gegenüber. Dieser Fall aber löste sich in Luft auf, jedenfalls war in der Anklageschrift davon keine Rede.

Richter Robert Amsler hielt die Vorwürfe aber nicht für übertrieben, sondern für «gut dokumentiert». Wegen mehrfacher Körperverletzung, begangen an einem Kind, verurteilte er den 42-Jährigen zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Franken .

Betroffene zogen sich zurück

Für weitere Züchtigungen, neben den Söhnen auch an der damals gut sechsjährigen Tochter begangen, entging der Mann einer Verurteilung. Es seien Tätlichkeiten gewesen, urteilte der Richter. Tätlichkeiten sind Übertretungen, weshalb die Strafverfolgung nach drei Jahren verjährt.

Die Kindsmutter und die drei Kinder hatten schon vor dem Prozess ihr Desinteresse an einer Bestrafung erklärt. Das Paar ist seit längerem getrennt. Das Verhältnis sei inzwischen «sehr gut, tipptopp». Sagte der Beschuldigte.