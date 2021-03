Bessere Ideen, freieres Denken – Wer kifft, ist am Arbeitsplatz kreativer Jetzt ist wissenschaftlich belegt: Regelmässige Cannabis-Konsumenten haben originellere Geschäftsideen. Doch es gibt einen grossen Haken. Peter Burkhardt

Dieser Auftritt sorgte vor drei Jahren für Furore: Vor laufender Kamera rauchte Tesla-Chef Elon Musk einen Joint. Foto: Joe Rogan Experience/Youtube

Vor laufender Kamera zog Tesla-Chef Elon Musk 2018 in einem Interview mit dem US-Komiker Joe Rogan an einem Joint, während er über künstliche Intelligenz und die Zukunft des Autofahrens parlierte. Obwohl Musk, umhüllt von dichtem weissem Rauch, eilig nachschob, er sei «kein regelmässiger Grasraucher», sahen das die Aktionäre nicht gerne. Nach der Sendung rauschte der Kurs der Firmenaktie in den Keller.

Nun zeigt eine aktuelle wissenschaftliche Studie, dass die Investorinnen und Investoren keinen Grund zur Sorge hatten. Managementforscher von der Washington-State-Universität um Benjamin Warnick zeigen in einer Untersuchung, dass Cannabis kreativer macht – und deshalb nicht verteufelt werden sollte. Das gilt auch für Elon Musk, einen der kreativsten Köpfe, die die Unternehmenswelt zu bieten hat.